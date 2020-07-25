Son dakika… ABD’de dördüncü günde de 1000’den fazla can kaybı

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, vaka ve ölü sayılarında ilk sırada yer alan ABD’de tablo giderek daha da ağırlaşıyor.

Pek çok ülkede normalleşme adımları atılırken, ABD’de rakamlar aylardır görülmeyen seviyelere yükseldi. Ülkede dört gündür üst üste 1000 ve üzerinde can kaybı meydana geldi.

TOPLAM KAYIP 145 BİN

Reuters’ın John Hopkins Üniversitesi’nden elde ettiği verilere göre son 24 saatte 1019 kişi hayatını kaybetti. Perşembe günü bu sayı 1140, çarşamba günü 1135 ve salı günü 1141 olarak açıklanmıştı. Böylelikle ülke genelindeki ölü sayısı 145 bin 539’a yükseldi.

19 EYALETTE ZİRVE YAPTI

Cuma günü itibarıyla 68 bin 800 kişiye yeni tanı koyulurken, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 111 bin 950’ye ulaştı.

Öte yandan eyalet bazlı bakıldığında da 19 bölgede günlük rekorlar kayıtlara geçti. Texas’ta çarşamba günü 206 kişi, Florida’da perşembe günü 173 kişi ve California’da 159 kişi hayatını kaybetti.