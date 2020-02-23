Son dakika… ABD’de flaş seçim gelişmesi: Bir kez daha kazandı

ABD, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri için hazırlanırken Nevada’dan sürpriz bir sonuç çıktı… Demokratlar’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın karşısına çıkaracağı adayın belirlenmesi için yapılan ön seçimlerde Bernie Sanders yine galip çıktı. Iowa’daki ön seçimde dikkat çekici bir performansa imza atan ve New Hampshire’daki seçimden ise önde çıkan Sanders, dün gece Nevada’da gerçekleşen seçimlerden yine zaferini ilan etti.

ABD basını, oyların 22’sinin sayıldığı seçimlerde Sanders’ın yüzde 46 ile çıktığını, Joe Biden’ın oyların yüzde 24’ünü aldığını yazdı.

Böylelikle Demokratlar’ın Trump’ın karşısına çıkaracağı adaylar arasında yerini sağlamlaştıran Sanders, gelecek hafta cumartesi günü Güney Carolina’da yapılacak ön seçim ve arkasından gelen “Super Salı” ile etkisini artırmayı hedefliyor.