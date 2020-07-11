Son dakika… ABD’de üçüncü gün üst üste rekor!

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, vaka ve ölü sayılarında ilk sırada yer alan ABD’de tablo giderek daha da ağırlaşıyor.

Pek çok ülkede normalleşme adımları atılırken, ABD’de rakamlar salgın başından bu yana görülmeyen seviyelere yükseldi. Ülkede yeni vaka sayısı son bir haftada 60 bin sınırını aştı.

70 BİN SINIRINA GİDİYOR

Reuters’ın John Hopkins Üniversitesi’nden elde ettiği verilere göre yeni vaka sayısında bir rekor daha kırıldı. Peş peşe üç gün gelen rekora göre son 24 saatte 67 bin yeni tanı koyuldu. Perşembe günü bu sayı 65 bin 551, çarşamba günü ise 60 bin 20 olarak açıklanmıştı.

8 EYALETTE ZİRVE YAPTI

Son verilerle birlikte ülke genelindeki toplam vaka sayısı 3 milyon 184 bin 573’e yükseldi. Toplam can kaybı ise 134 bin 92 olarak açıklandı.

Öte yandan eyalet bazlı bakıldığında da günlük rekorlar kayıtlara geçti. Alaska, Georgia, Idaho, Louisiana, Montana, Ohio, Utah ve Wisconsin’de yeni vaka sayıları zirveyi gördü.