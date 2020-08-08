Son dakika… ABD’de vaka sayısı 5 milyona dayandı

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, vaka ve ölü sayılarında ilk sırada yer alan ABD’de bilanço giderek daha da ağırlaşıyor.

Salgında merkez üssü haline gelen ABD’de rakamlar aylardır görülmeyen seviyelere yükseldikten sonra bir türlü düşmüyor.

SON 24 SAATTE 1318 CAN KAYBI



Ülkedeki vaka sayısı 5 milyon sınırına adım adım yaklaştı. Reuters’ın John Hopkins Üniversitesi’nden elde ettiği verilere göre son 24 saatte 59 bin 955 kişiye yeni tanı koyuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 4 milyon 960 bine yükseldi.

Dünden bu yana 1318 kişi hayatını kaybederken, corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 161 bin 97’ye ulaştı.