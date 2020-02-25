Son dakika… ABD’den corona virüsü aşısı için 1 milyar dolar bütçe

Dünyanın dört bir yanında ülkeler geçtiğimiz yılın son günlerinde Çin’de grip benzeri semptomlar ile ortaya çıkan corona virüsü salgınının önüne geçebilmek için girişimlerini artırıyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Kongre’den talep edilen bütçenin 1 milyar dolardan fazla kısmının corona virüsü aşısı geliştirilmesi için ayrılacağı belirtilirken, bütçenin geri kalanının tedavi ve maskeler gibi kişisel koruyucu ekipmanların stoklanmasına ayrılacağı belirtildi.

Reuters’ın haberine göre ABD ve Güney Kore orduları dün yaptıkları açıklamada endişelerin arttığı corona virüs salgını nedeniyle müşterek eğitim programında kesintiye gidebileceklerini açıkladı. Bu gelişme, salgının ABD ordusunun küresel faaliyetlerine etkisine en net örnek olarak ifade ediliyor.

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