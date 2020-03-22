Son dakika… ABD’den “corona virüsü zamanlarında seks” tavsiyeleri

Dünya çapında 13 bin kişinin ölümüne sebep olan corona virüsü, ABD’de de ciddi tahribatlara sebep oluyor… Ülke genelinde 26 bin 900 kişide corona virüsü tespit edilirken, toplam 348 kişi de corona virüsü dolayısıyla yaşamını yitirdi.

Johns Hopkins University

California, New York ve Illinois’da sokağa çıkma uyarısı gelirken, New York Şehri Sağlık ve Ruh Sağlığı Departmanı’ndan flaş bir açıklama geldi… Yetkililer cumartesi günü paylaştıkları belgede, Covid-19 sebebiyle evlerinde kalanlar için güvenli seks önerilerinde bulundu.

EN İDEAL YÖNTEM…

Belgede, evde kalanların kendi kendini tatmin etmesinin en ideal ve en az tehlike arz eden yöntem olduğu belirtilirken, “Siz kendinizin en iyi partnerisiniz. Eğer ellerinizi 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkarsanız Covid-19 bulaştırmazsınız. Kendinizden sonraki en güvenli partner ise birlikte yaşadığınız eşiniz ve partnerinizdir. Yakın çevrenizle ve düzenli bir birliktelik yaşadıklarınızla cinsel ilişki yaşamak en güvenli yöntemdir” ifadesi kullanıldı.

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Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede paylaşım rekoru kırarak New York Post’ta da haber olan belgede öne çıkan bazı detaylar şu şekilde:

– Evinizin dışında cinsel ilişkiye girmekten uzak durun.

– Aynı anda farklı kişilerin dahil olduğu cinsel ilişki etkinliklerine katılmayın.

– İnternet üzerinden birileriyle tanışıp cinsel ilişkiye girmeyin.

– Videolu görüntü ya da telefonla konuşarak kendinizi tatmin edebilirsiniz.

– Cinsel ilişkiden önce ve sonra iyice yıkanıp temizlenmelisiniz.

– Öpüşmek hastalığı bulaştırıyor.

– Eğer siz ya da partneriniz iyi hissetmiyorsanız cinsel ilişkiye girmeyin.

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