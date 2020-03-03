Son dakika… ABD’den flaş açıklama: Türkiye’ye mühimmat verebiliriz!

ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Washington’un İdlib’de sınır ötesi harekat yürüten Türkiye’ye mühimmat ve insani yardım verebileceğini söyledi.

Jeffrey basına yaptığı açıklamada, “Türkiye NATO müttefikimiz. Ordusu büyük ölçüde Amerikan teçhizatı kullanıyor. Ekipmanın hazır ve kullanılır durumda olmasının sağlayacağız” dedi.

“ESAD REJİMİ DAHA FAZLA DEVAM EDEMEZ”

Türk askerinin barışçıl bir çözüm için bölgede mücadele ettiğini belirten Jeffrey, “Esad rejimi daha fazla devam edemez” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin destek taleplerini değerlendirdiklerini belirten Jeffrey, Türkiye ile istihbarat paylaşımı yaptıklarını açıkladı.

ABD’nin Türkiye büyükelçisi David Satterfield da, Ankara’nın ABD’den Patriot hava savunma sistemi alma talebini Washington’un değerlendirmekte olduğunu ifade etti.

ABD’li heyetin, İdlib’deki BM ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.(Reuters, İHA)

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