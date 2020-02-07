Son dakika… ABD’den flaş El Kaide açıklaması: el-Rimi öldürüldü

Trump, “Rimi döneminde, Arap Yarımadası’ndaki El Kaide örgütü Yemen’deki sivillere yönelik vicdansızca şiddet uyguladı ve ABD’ye ve kuvvetlerimize yönelik birçok saldırı düzenledi” dedi.

Trump ayrıca “Rimi’nin öldürülmesi Arap Yarımadası’ndaki El Kaide ve El Kaide’nin dünya genelindeki varlığını zayıflatacak ve bu tür örgütlerin ulusal güvenliğimize yönelik tehditlerinin de ortadan kaldırılmasına bir adım daha yaklaşıldı” dedi. Trump Rimi’nin ne zaman öldürüldüğünü belirtmedi.



YEMEN YALANLADI

ABD, Arap Yarımadası’ndaki El Kaide örgütünü, Usame bin Ladin’in kurduğu El Kaide ağının en ölümcül kısımlarından biri olarak görüyor. Yemen’deki haberlerde son günlerde Rimi’nin Marib’daki bir drone saldırısında öldürüldüğü bildirildi. Reuters haberleri doğrulayamadı. Yemen hükümet yetkilisi Reuters’a yaptığı açıklamada, Marib’da drone saldırısı düzenlendiğini ancak öldürülen kişinin Rimi olmadığını söyledi.

