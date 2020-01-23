Son dakika… ABD’den ‘geçici ziyaretçi vizesi’ kararı! Tarih belli oldu

Trump yönetimi, ABD’de doğum yoluyla vatandaşlık sahibi olunmasını sağlayan “doğum turizmini” engellemeye yönelik alınan ilk kararı açıkladı.

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Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, Beyaz Saray Basın Sekreterliği’nden yapılan açıklamada “24 Ocak 2020’den itibaren Dışişleri Bakanlığı artık doğum turizmi için ABD’ye girmek isteyen yabancılara geçici ziyaretçi (B-1/B-2) vizesi vermeyecek” ifadeleri kullanıldı.

ABD anayasasının 14’üncü maddesi, anne ve babasının statüsünden bağımsız olarak, Amerikan topraklarında doğan her çocuğun ABD vatandaşı olmasını öngörüyor.

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