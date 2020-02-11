Son dakika… ABD’den İdlib açıklaması: Müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo açıklamasında, “İdlib’de düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Esad rejimi ve Rusya saldırıları durdurmalıdır. Jim Jeffrey’i verilecek yanıtları koordine etmesi için Ankara’ya gönderdim. NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” ifadesini kullandı.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ: ANKARA’DA ÜST DÜZEY YETKİLİLERLE GÖRÜŞECEK

Bugün ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, “Büyükelçi Jeffrey, Esad rejiminin Rusya’nın desteğiyle İdlib’de gerçekleştirdiği istikrarsızlaştırıcı askeri saldırıyı ve Suriye’deki ihtilafa siyasi çözüm bulmak için birlikte nasıl çalışabileceğimizi ele almak üzere Ankara’da üst düzey Türk yetkililerle görüşecektir” ifadesi kullanıldı.

İdlib’de yaşanan çatışmalarda ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının bölgeye ulaşması çağrısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

* Rusya, İran rejimi, Hizbullah ve Esad rejiminin istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri, BMGK’nın 2254 sayılı kararı uyarınca ateşkesin tüm Suriye’de tesisini ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan yerlerinden edilmiş yüz binlerce insanın güven içinde evlerine dönmelerini engellemektedir.

* Derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz bombardımanlardan kaçan yüz binlerce insanın acılarını hafifletmek amacıyla çatışmalardan etkilenen bölgelere tam erişiminin sağlanması çağrısında bulunuyoruz.

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5 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Dün Suriye’nin İdlib kentinde çatışmaları önlemek amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen TSK personeline yönelik olarak rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonrasında 5 asker şehit olmuş, 5 asker de yaralanmıştı.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İdlib’de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğimizi sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır” denilmişti.

Saldırının gerçekleştirildiği bölgede tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

* Bölgede tespit edilen hedeflere derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır.

* Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz. (İHA)

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