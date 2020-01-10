Son dakika… ABD’den İran’a yeni yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, canlı yayında yaptığı açıklamada “Elçiliklere saldırı olacağına dair istihbarat var” dedi.

Ukrayna uçağının İran füzesiyle düşürülmesinin oldukça muhtemel olduğunu belirten Pompeo, soruşturma sonuçlarını öğrendikten sonra tüm dünyanın uygun adımları atacağını söyledi.

Pompeo, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Bir saldırı tehdidi vardı adım attık ve ABD halkını en az riske atacak şekilde hareket ettik.

* Bizim amacımız Irak güvenlik güçlerinin başarılı olabilmesi için bir çerçeve oluşturabilmek ve teröristlere karşı başarılı olabilmelerini sağlamak. Başkan da doğru yapının oluşturulmasını istiyor.

* Kasım Süleymani öldürüldükten sonra tehditler ortadan kalktı mı? Her zaman tehditler olacaktır. Ama IŞİD’i, Usame Bin Ladin’i, Kasım Süleymani’yi ortadan kaldırdık.

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“EKONOMİK OLARAK ZARAR VERDİK”

ABD Hazina Bakanı Mnuchin, imalat, madencilik ve tekstil alanlarında İran’a yaptırım uygulandığını ifade ederek “Ekonomik olarak zarar verdik” dedi.

TRUMP YAPTIRIMLARI İMZALAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada yaptırım kararını imzaladığını belirterek, “Yaptırımları uyguladık. Öncekiler ağır yaptırımlardı ama şimdi yaptırımları önemli ölçüde artırdık” demişti.

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