Son dakika… ABD’den komşuyla birlikte skandal hamle: Türkiye için özel hat açıldı

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’nin İngilizce edisyonunda yer alan haberde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Geçen hafta İran’ın Irak’taki ABD üslerini balistik füzeyle vurmasının üzerine gerçekleşen görüşme, gündeme çok gelmemiş ve Amerikan basını da Trump’ın Miçotakis ile yaptığı görüşmeden sonra kurmaylarıyla Beyaz Saray’ın Batı Kanadı’ndaki bodruma inmişti.

Yunan basını, Miçotakis ile Trump’ın Türkiye’nin bölgedeki gerilimi artıracak hamleleri için bir acil iletişim danışma hattı oluşturması konusunda hemfikir olduğunu yazdı. İki gün süren temaslarda Miçotakis’in Yunanistan’ın “kırmızı çizgilerini” anlattığı ve Türkiye’nin hamlelerinden rahatsızlık duyduğunu aktardığı belirtildi. Miçotakis’in Trump’a özellikle Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmadan yakındığı belirtildi.

HATTIN SORUMLULUĞU ABD DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISINDA

Yunan basınında yer alan haberlerde bu hattında sorumluluğunu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Palmer’ın üstleneceği belirtildi.

Ekathimerini’nin haberinde ABD ile İran arasında yaşanan gerilim üzerine Washington’ın Girit’te bir nükleer denizaltı bulundurmak istediğini Atina yönetimine ilettiği ifade edildi. Haberde, Yunanistan’ın F-35 savaş jeti programı için de devreye girmeye istekli olduğu belirtildi. Miçotakis ile Trump’ın görüşmesine ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo’nun da katıldığı belirtilirken bu iki ismin Trump’a durumu detaylıca anlattığı aktarıldı.

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