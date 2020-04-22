Son dakika… ABD’den korkutan corona virüsü uyarısı: İkinci dalga daha ölümcül olabilir

ABD Salgın Hastalığı Kontrol Etme ve Engelleme (CDC) kuruluşu bugün yaptığı açıklamada, corona virüsünün ikinci dalgasının ilkine göre çok daha ölümcül olabileceğini duyurdu.

CDC’nin Direktörü Robert Redfield, Washington Post gazetesine açıklamalarda bulunarak, gelecek aylarda başlaması beklenen corona virüsünün ikinci dalgasının şu an yaşanan salgından çok daha ölümcül olabileceğini dile getirdi. Redfield, “Gelecek kış aylarının şu an geçtiğimiz kış aylarından çok daha zorlayıcı olma ihtimali var. Grip mevsimi ile birlikte salgının denk gelmesi muhtemel” dedi.

“KİMSE ANLAMIYOR AMA…”

Redfield, “Ben bunu söyleyince kimse anlamıyor ama aynı dönemde iki tane solunum yolu enfeksiyonu salgını yaşanması sağlık sistemimize dramatik zarar verebilir” dedi.

ABD’de Covid-19’dan şu ana kadar 45 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Redfield, yetkililerin gelecek ayları “en kötü senaryo” için kullanması gerektiğini söylerken, “Sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla birlikte yetkililer sosyal mesafe ve el yıkamanın önemine vurgu yapmalılar” dedi.

Redfield, ABD Başkanı Trump’ın sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını istemesiyle ilgili de, “Bu pek yardımcı olmuyor” dedi.