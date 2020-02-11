Son dakika… ABD’den skandal hamle: PKK/YPG’ye 200 milyon dolar bütçe

ABD’de gündem Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) 2021 mali yılı bütçesi talebine ilişkin raporu… Pentagon, farklı harcamalar için Kongre’den toplamda 740 milyar dolarlık bir bütçe talebinde bulunurken savaş fonuna toplam 69 milyar dolar ayrıldı.

Euronews’ün aktardığı raporda, miktarın ise 16 milyar dolarının temel bütçeye konulan üst sınırdan dolayı Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar bütçesine eklendiği belirtildi. Savaş fonunda 13.4 milyar doları operasyon ve kuvvet koruma harcamaları için ayrılırken; bölgesel destek harcamaları için 16.2 milyar dolar, dış operasyonlar için ekipman ve savaş hazırlıkları için 7.6 milyar dolar, “Tehdit Ağlarını Caydırma ve Karşı Koyma” için ise 300 milyon dolar fon talep edildi.

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GİZLİ PROGRAMLARA 5.1 MİLYAR DOLAR

Bölgesel destek harcamaları kaleminde talep edilen 16,2 milyar doların Irak, Afganistan ve Suriye’de görev yapan Amerikan kuvvetlerine “kritik çatışma desteği” dahil diğer desteklerin sağlanmasında kullanılacağı ifade edildi. Tehdit ağlarını caydırma ve karşı koyma için talep edilen 300 milyon doların ise Çin, Rusya, Kuzey Kore ve diğer hasım devletlerin bölgelerde ABD kuvvetlerine yönelik tehditlerinin bertaraf edilmesi için harcanacağına dikkati çekildi. Bunların dışında ise dış operasyonlar kapsamından “gizli programlar” için 5,1 milyar dolar talep edildiği görüldü.

Bu yıl, “gizli programlar” için 10,3 milyar dolar ayrılırken; 2019’da 9,9 milyar dolar ayrılmıştı. Buna göre, 2021’de gizli programlar için ayrılan miktar önceki yıllara göre yarı yarıya düşmüş olacak. Afgan güvenlik güçlerine destek fonu için 4 milyar dolar talep edilirken, Afganistan’da görev yapan koalisyon kuvvetlerini desteklemek için 400 milyon dolar istendi. Uluslararası güvenlik iş birliği için savaş fonundan 600 milyon dolar fon talep edilen bütçede, eski Başkan Barack Obama döneminde Rusya’ya karşı başlatılan Avrupa Caydırıcılık İnisiyatifi için 4,5 milyar dolar talep edildi.

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ABD’NİN DESTEKLEDİĞİ YPG/PKK’YA 200 MİLYON DOLAR

Bütçede, Suriye ve Irak’ta IŞİD ile mücadele kapsamında eğit-donat programı için 845 milyon dolar talep edildi. Bu kalem için 2020 bütçesinde 1,2 milyar dolar ayrılırken; 2019 bütçesinde ise 1,4 milyar dolar ayrılmıştı. IŞİD ile mücadele fonuna ilişkin kısımda, söz konusu 845 milyon doların 645 milyon dolarının Irak güvenlik güçlerinin eğitilmesi ve desteklenmesi kapsamında harcanacağı ifade edildi.

Diğer taraftan 200 milyon doların ise YPG/PKK’nın da aralarında bulunduğu ABD’nin desteklediği “Taramadan Geçirilmiş Suriye Muhalefeti” için kullanılacağı belirtildi. ABD şu anda Suriye’de YPG/PKK’nın yanı sıra Suriye’nin güneydoğusunda yer alan El Tanıf üssünde “Muğavir et-Tavra” adlı muhalif gruba eğitim ve silah desteği veriyor.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Hazırlanan bütçe yasalaştırılmak üzere Kongre’ye sunulacak. Temsilciler Meclisi ve Senato’daki Silahlı Hizmetler Komiteleri bu bütçe taleplerini değerlendirerek 2 ayrı tasarı hazırlayacak. Bu tasarılar, komitelerden ve Temsilciler Meclisi ile Senato Genel Kurullarından geçtikten sonra kongrenin iki kanadının oluşturduğu Konferans Komitesinde tek metin haline getirilerek, ekleme yapılmamak üzere, iki kanadın genel kurulunda oylanacak.

Temsilciler Meclisi ve Senatoda onaylandıktan sonra yasalaşmak üzere imza için Başkan’a gönderilecek. ABD Başkanı’nın onayıyla yasalaşan bütçe Senato Tahsisatlar Komitesi’nin geçireceği tasarının onaylanıp yasalaşması ile mümkün olacak.