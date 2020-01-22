Son dakika… ABD’den Türkiye’ye anlamsız çıkış: Derin endişe duyuyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü aracılığıyla, Doğu Akdeniz’deki gerilimi değerlendirdi. Dün gece gerçekleşen basın toplantısında Türkiye’nin sondaj gemisi Yavuz’un ilerlemesi üzerine gelen bir soru üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıklamalarda bulundu.

Washington’da yapılan toplantı ile ilgili olarak ABD yönetiminin, Türkiye’nin son dönemdeki hamlesinden “derin endişe duyulduğu” ifade edildi. Yunanistan’ın çok okunan İngilizce gazetesi Ekathimerini’de yer alan haberde ABD’li sözcü, “Bu provokatif adım bölgede tansiyonu artırıyor. Türk yetkililerin bu operasyonları durdurmasını istiyoruz” açıklamasını yaptı.