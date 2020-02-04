Son dakika… ABD’den Türkiye’ye ‘İdlib’ desteği!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı yazılı açıklamada, “Esad rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah tarafından Idlib halkına yönelik devam eden, yersiz ve acımasız saldırıları ABD olarak bir kez daha kınıyoruz” dedi.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Pompeo, “Esad rejimi güçlerince 3 Şubat’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait gözlem noktalarına yönelik havan topu saldırısının gerilimi ağır şekilde tırmandırdığını ve siviller, insani yardım çalışanları ve altyapı tesislerine karşı sürdürülen zalimce saldırıları takiben düzenlendiğini” belirtti.

“TÜRKİYE’NİN HAKLI ADIMLARINI DESTEKLİYORUZ”

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, açıklamasının devamında “Koordinasyon ve gerilimin azaltılması için kullanılan bir gözlem noktasında görev yapan çok sayıda Türk personelin yaşamını yitirdiği saldırının ertesinde NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız. Türkiye’nin meşru müdafaa kapsamında attığı haklı adımları tamamıyla destekliyoruz. Can kayıplarından dolayı Türkiye Hükümeti’ne başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

“BARBARCA SALDIRILAR SON BULMALI”

Mike Pompeo, açıklamasını şöyle sürdürdü:

* Esad rejimi, Rusya, İran rejimi ve Hizbullah’ın attığı adımlar Suriye’nin kuzeyinde bir ateşkesin oluşturulmasını doğrudan engellemektedir.

* Bu barbarca saldırılar son bulmalı, insani yardımlara erişim sağlanmalı ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararınca barış yeniden tesis edilmelidir.

* ABD olarak, İdlib’i de kapsayan ateşkes dahil olmak üzere, BM kararının tüm maddelerini uygulayana kadar Esad rejiminin uluslararası topluma yeniden entegre olmasını engellemek için tüm çabayı göstereceğiz.

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