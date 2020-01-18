Son dakika… AB’den dikkat çeken Türkiye açıklaması! Artış oldukça ciddi

Frontex Direktörü Fabrice Leggeri, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, 2019’da Suriye’deki durum ve Afganistan’daki istikrarsızlık nedeniyle 82 binden fazla göçmen, Doğu Akdeniz rotasından AB’ye girme teşebbüsünde bulundu.

2018 yılında aynı güzergâhta tespit edilen kaçak girişler 55 bin 900 olarak kayıtlara geçmişti. Göçmen krizinin zirve yaptığı 2016’da ise bu sayı 885 bin 386’ydı.

Türkiye ile Avrupa Birliği 2016’da kritik bir anlaşma yapmıştı. Bu kapsamda Türkiye’ye 6 milyar Euro ödenecek ve başkaca teşvikler verilecek, Ankara Yönetimi de bunun karşılığında Yunanistan’a Türkiye üzerinden kaçak geçen göçmenleri durdurmak için önlemler alacaktı.

TÜRKİYE’Yİ SUÇLAMADI: İYİ ÇALIŞIYORLAR

Leggeri, 2019’da Türkiye’den Yunanistan’a geçen kaçak göçmen sayısında yüzde 46 artış olduğunu açıkladı. Leggeri’ye göre büyük oranda gerekçe Suriye’de durum, Afganistan’daki istikrarsızlık ve İran ve Pakistan yetkililerinin Afgan vatandaşlarına yönelik değişik politikaları…

Açıklamalarında Türkiye’yi suçlamayan Leggeri, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin göçmenlerini durdurmak için “iyi çalıştığını” vurguladı.