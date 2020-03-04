Son dakika… AB’den flaş karar: İnsani yardım için 60 milyon euro

Bahar Kalkanı Harekatı devam ederken AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell bugün Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Borrell, İdlib’deki mülteciler ve ihtiyaç sahibi olanlara 60 milyon euro maddi yardım yapılacağını duyurdu.

Reuters’ın son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği haberde Borrell’in, Ankara’dan bazı talepleri de olduğu belirtildi. Borrell’in Türkiye’den, yeni mülteci ve göçmen dalgasının Avrupa sınırlarına ilerlemesini teşvik etmemesini istediği belirtilirken, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Avrupa sınırlarındaki son gelişmelerin kabul edilemez olduğunu söyledim” dedi.

Bu açıklamalardan kısa bir süre önce ise İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, yarın Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te bir araya gelecek AB dışişleri bakanlarının toplantısı sonrasında 60 milyon euroluk yardım verileceğini aktardı. Ajansa konuşan diplomatlar, “Avrupa Komisyonu, Suriye’nin kuzeydoğusuna 60 milyon euroluk insani yardım yapacak” dedi. Bu ifadenin toplantısı sonrasında hazırlanacak ortak taslak metinde yer alacağı belirtildi.