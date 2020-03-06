Son dakika… AB’den flaş Türkiye açıklaması: Daha fazla para vereceğiz ama…

İdlib’de Esad rejiminin saldırıları sonucu Türk askerlerinin şehit olması üzerine sınırların açılması kararının yankıları sürüyor. Mülteciler Avrupa’ya geçebilme umuduyla sınıra akın ederken, Yunan polisinin sert müdahalesiyle karşılaşıyor.

Yunanistan cephesi yana yakıla AB’den destek isterken, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’den sıcak açıklamalar geldi.



‘TÜRKİYE’NİN YÜKÜ BÜYÜK’

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi konuşan Borrell, dün gündeme gelen Türkiye’ye mülteciler için ek yardım iddialarına değindi.

Mültecileri pazarlık konusu olarak göremeyeceklerini belirten Borrell, “Mali yardım konusunu tartışacağız. Türkiye’nin büyük bir yükü var ve bunu anlamak zorundayız. Ancak öte yandan mültecilerin baskı unsuru olarak kullanılmasını kabul edemeyiz” dedi.

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