Son dakika… AB’den skandal teklif: 2 bin euroyu alın ülkenize dönün

Avrupa Birliği İç İşleri ve İç İlişkilerden Sorumlu Komisyoneri Ylva Johansson, Yunan adalarında yaşayan ve Suriyeli olmayan göçmenlere şaşırtıcı bir teklif sundu. Midilli, Kos, Sisam, Sakız Adası ve İleryos adalarında yaşayan 5 bin Suriyeli olmayan mülteciye para teklif etti.

Türkiye’nin sınır kapılarını açmasının ardından son yılların en büyük mülteci krizine tanık olan Avrupa Birliği, yeni mültecilerin gelmesi üzerine yaşanan krizi çözmek için Yunan adalarında bulunan mültecilere para teklifi ederek gündem oldu. İngiltere’nin çok okunan saygın gazetelerinden The Times’ta yer alan haberde, “AB’nin ülkelerine dönen ve Suriyeli olmayan mültecilere 2 bin euro para vereceği” belirtildi.

GERİ DÖNEMEYECEKLER

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi ile toplantı sonrasında açıklama yapan Johansson, “Bu teklif adalarda yaşanan krizi rahatlatmak için bir teklif. Bu para, mültecilerin evlerinde taze bir başlangıç yapması için harcanacak. Elbette ülkesine dönenler tekrar buraya gelemeyecek” dedi.

Uluslararası Göç Organizasyonu, son dört yıldır benzer bir uygulama yapıyordu. Uluslararası Göç Organizasyonu, gönüllü olarak ülkesine dönen mültecilere 370 euro veriyordu. Resmi rakamlara göre toplam 5.526 kapasiteli merkezlerde şu an 41.635 mülteci bulunuyor. Bu mülteciler çoğunluklu olarak Suriye, Afganistan ve Somali’den geliyor.