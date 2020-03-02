Son dakika… AB’den Türkiye’nin sınır kararına tepki: Çözüm bu olamaz

Yazan:
Alaturka Online
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Türkiye’nin İdlib’de 34 askerin şehit olmasının ardından aldığı sınırları açma kararı Avrupa’da panik yaratmaya devam ediyor. Binlerce mülteci Yunan sınırına akın ederken, sert müdahalelerle karşılaştı.

Bugün önce BBC Dünya Servisi’nden Mughira Al Sharif’in sosyal medyada paylaştığı, ardından Reuters’ın Türk yetkililere dayandırarak doğruladığı habere göre, Yunan güvenlik güçlerinin açtığı ateşte Suriyeli bir genç hayatını kaybetti.

‘ZOR DURUMUN FARKINDAYIM’

Reuters Midilli Adası açıklarında boğulan bir çocuğun cansız bedeninin çıkarıldığını da duyururken, gelişmeler sonrası Avrupa Birliği’nden açıklama geldi.

Pazarkule’de göçmenler ile Yunan güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sınırdaki durumla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ursula von der Leyen, “Türkiye’nin mültecilerle ilgili yaşadığı zor durumun farkındayım. Ancak şu an yaşananlar bir cevap ya da çözüm olamaz” dedi.

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