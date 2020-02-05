Son dakika… ABD’liler Reuters’a açıkladı: Türkiye istihbarat programını durdurdu

Reuters’a konuşan dört ABD’li yetkili, Ankara ile Washington arasındaki gizli askeri istihbarat iş birliği programını askıya aldığını açıkladı. Reuters’ın haberinde Türkiye’nin özellikle PKK’nın teröristlerini vurmak için bu iş birliğinden faydalandığı aktarıldı.

ABD’nin daha önce kamuoyuna duyurulmayan bu kararı Türkiye’nin Ekim ayında sınır güvenliğini sağlamak ve PYD/YPG ve IŞİD’e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı sonrasında aldığını söyleyen yetkililer konunun hassas olması sebebiyle isimlerini açıklamadı.

“GEÇEN YILIN SONUNDAN BERİ…”

Yetkililer, ABD’nin geçen yılın sonlarından itibaren terör örgütü PKK’yı hedef alan istihbarat toplama misyonundaki insansız hava araçlarının (İHA) kullanımını askıya aldıklarını söyledi.

Reuters’a konuşan bir diğer ABD’li yetkili ise silahsız olan İHA’ların İncirlik’ten havalandığını dile getirdi. 2007’den beri Türkiye ile Irak’ın kuzeyindeki sınırdaki bölgedeki İHA’ların teröristleri takip ettiği ve yerlerini belirlediği belirtildi.

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Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü, “Türkiye’nin PKK ile savaşını onlarca yıldır destekliyoruz. Politikamız gereği bu operasyonel konuyla ilgili açıklama yapmıyoruz” dedi.

TÜRK YETKİLİ DE DOĞRULADI

Reuters’ın haberinde, Türkiye’den bir yetkilinin de programın durduğuna dair açıklama yaptığı ve bu iddiaları doğruladığı aktarıldı. Türk yetkili, “Son yıllarda Türkiye kendi ürettiği insansız hava araçları aracılığıyla bilgi alma sorunu yaşamıyor. Fakat müttefikler tarafından atılan bu adımlar iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşmesi için uygun değil” dedi.

Reuters’a konuşan dört ABD’li yetkiliden biri ise, “Bu Türkiye’nin PKK’ya karşı mücadelesini zor durumda bırakacak ve Türkiye’ye pahalıya patlayacak” dedi.