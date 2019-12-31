Son dakika… ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği önünde gerginlik! Binaya girmeye çalışıyorlar

Bağdat’ta hükümet binalarının bulunduğunu Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan Haşdi Şabi taraftarları, ABD yönetiminin önceki gün Hizbullah Tugayları’na düzenlediği saldırıyı protesto etti. Irak Hizbullahı ve Haşdi Şabi bayraklarıyla elçilik binasına girmeye çalışan yüzlerce kişi, ABD karşıtı sloganlar atıyor.

AA’nın aktardığına göre protestocular, binanın içine girmeye çalışırken, Haşdi Şabi’ye bağlı Bedir Tugayları Komutanı Hadi el-Amiri ve Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kays el-Hazali’nin de elçilik binası önünde olduğu belirtildi.

Öte yandan Reuters’ın geçtiği son dakika gelişmesine göre protestocular, elçilik binasının duvarını ateşe verdi.

ÇALIŞANLAR BİNAYI TERK ETTİ

Şii protestocular elçilik önünde eylem çadırları kurmaya başladı. Göstericiler ayrıca elçilik binasının duvarına “halk tarafından kapatıldı” yazdı.

Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre başta ABD Büyükelçisi Matthew H. Tueller olmak üzere diplomatların büyük çoğunluğu binayı terk etti.