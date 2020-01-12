Son dakika… ABD’nin Irak’ı nasıl ikna ettiği ortaya çıktı: Aba altından sopa göstermişler

ABD-İran arasında Irak üzerinden devam eden gerilim ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. ABD’nin çok okunan gazetelerinden Wall Street Journal, Irak yönetiminin, “ABD ve yabancı güçler topraklarımızdan çıksın” talebine Washington yönetiminin kapalı kapılar arkasında nasıl yanıt verdiğini yazdı.

Gazetenin özel haberinde, ABD’nin Irak yönetimini tehdit ettiği belirtildi. “Eğer Irak askerleri kovarlarsa ABD, Bağdat için kritik öneme sahip kilit banka hesaplarına erişiminin engellenebileceği konusunda uyardı. New York Merkez Bankası hesabına erişimin olmaması, Irak’ın finans sisteminde yıkıcı bir nakit sorunu yaratabilir çünkü petrol satışından elde edilen gelir burada tutuluyor” ifadesini kullanan Wall Street Journal, Trump yönetiminin bu hafta içerisinde Irak’ı uyardığını yazdı.

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Gazeteye konuşan Iraklı yetkililere dayandırılan haberde, “Yetkililer ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Irak’ı uyardığını ve Bağdat yönetiminin New York’taki Merkez Bankası’ndaki hesabına erişimi engelleyebileceğini aktardı. Yetkililer böyle bir durumun halihazırda hareketli olan Irak ekonomisine zarar vereceğini söyledi” ifadeleri okurlara aktarıldı.

Süleymani’nin öldürülmesinin ardından Irak yönetimi ülkedeki yaklaşık 5.300 Amerikan askerinin ülkeden ayrılmasını destekledikleri yönünde açıklamalarda bulunsa da ABD Başkanı Trump, böyle bir senaryoda yaptırım uygulanacağını dile getirmişti.