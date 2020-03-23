Son dakika | Abdurrahim Albayrak ve eşinin corona testi pozitif!

Mesut YILDIRIM-SÖZCÜ / Galatasaray’da büyük şok… Sarı kırmızılı kulübün 2. başkanı Abdurrahim Albayrak’ın ikinci corona virüs testi pozitif çıktı. Geçtiğimiz hafta Yeşilköy’deki özel bir hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki Albayrak’ın ilk testi negatif çıkmıştı. Gözlem altına alınan ve ikinci testi yapılan Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak’ta corona virüs tespit edildi. Karantinaya alınan Albayrak çiftinin tedavilerine acil olarak başlandığı öğrenildi.

OYUNCULAR VE TEKNİK HEYET TEST YAPTIRACAK

15 Mart’ta oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçını stadyumda izleyen, orada teknik heyet ve diğer yöneticilerle de bir araya gelen Abdurrahim Albayrak’ın hemen akabinde hastalanması, kulüpte büyük endişe uyandırdı. Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray Kulübü oyuncuları ve teknik heyetin de teste gireceği öğrenildi.

MUSTAFA CENGİZ ‘KARANTİNA DEĞİL GÖZLEM’ DEMİŞTİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak’ın rahatsızlığı nedeniyle gözetim altında olduğunu ve test sonuçlarının beklediğini dile getirmişti.

Albayrak’ın önceden gelen bir rahatsızlığı olduğunu aktaran Cengiz, “Hepimiz sporcularla gelip gidiyoruz. Seyircisiz oynanan son Beşiktaş derbisinde sahada görevli 2 bine yakın insan vardı. Bunların çoğu da güvenlik görevlisi. Onlar da risk altında. Sadece protokol tribünü ve 2 locada 200’e yakın insan vardı. Abdurrahim bey de zaten rahatsızdı. Tahliller yapılıyor. Kendisi karantinada değil, gözetim altında. Yanlış şeyler yazılıyor. Abdurrahim bey, her türlü badireyi atlatacak moral ve fizikte bir insan” sözlerini kullanmıştı.

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