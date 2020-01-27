Son dakika… ABD’yi sallayan soruşturma: Ünlü siyasetçi yeşil kart almak için kardeşiyle evlenmiş

ABD merkezli medya kuruluşu Blaze, iki FBI ajanının 2019 yılının Ekim ayında Minnesota’da Ilhan Omar’ı soruşturduğunu yazdı. Ekim ayının ortasında gerçekleşen ve “saatlerce” süren soruşturmanın merkez noktasının Omar ile Ahmed Nur Said Elmi’nin evliliği. Resmi rakamlara göre 2009 yılında evlenen çift geçen yıl boşanmıştı.

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Görüşmede FBI ajanlarının Amerikan Göçmen Bürosu ve Eğitim Bakanlığı’ndan belgeleri kanıt olarak gösterdiği öne sürüldü. Omar’ın evlilikte sahtecilik yapma iddiasıyla soruşturma altına alındığı belirtilirken, 5 yıl hapis ve 250.000 dolar ceza alması gündemde.

AYNI EVDE YAŞAMIŞLAR

Kongre üyesi Omar konuyla ilgili bir açıklama yapmadı fakat daha önce benzer iddiaları yalanlamıştı. Geçen yılın Ekim ayında Washingtonlı danışmanı Tim Mynett ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ahmed Nur Said Elmi ve Omar’ın evliliğii mercek altına alan FBI, Omar ile Ahmed Hırsi’nin de resmi olarak evlenmeden aynı evde yaşadığına dair sorular sordu. Omar, Elmi ve Hırsi’nin bir süre aynı evde yaşadığını aktaran Amerikan basını, Omar ile Elmi’nin abla-kardeş olduğunu öne sürdü.

Blaze internet sitesine göre Omar, kardeşi olan Elmi ile, ABD’de eğitim alabilmek adına yeşil kart almak için evlendi. Omar ile Elmi 2011 yılında ayrılmış ve Omar ile Hırsi’nin ilişkisi tekrar başladıktan sonra 2012’de üçüncü çocuklarına sahip olmuştu.

TÜRKİYE TASARISINA ÇEKİMSER KALMIŞTI

ABD Temsilciler Meclisi’ne giren ilk başörtülü siyasetçi olarak adını tarihe yazan İlhan Omar, geçtiğimiz aylarda ABD ile Türkiye arasında yaşanan sözde Ermeni soykırımı geriliminde de rol almıştı.

1915 olaylarının soykırım olarak tanınmasını isteyen tasarıya aleyhte oy kullanmamasına karşın tepki toplayan Omar büyük tepki çekmişti. Omar o dönemde, “Fakat soykırıma yönelik hesap verebilirlik ve tanınma, siyasi bir savaşta sopa olarak kullanılmamalı. Bunun, jeopolitiğin itip kakması dışında akademik bir mutabakata dayanması gerekiyor” demişti.

