Son dakika… Acı haberi MSB duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu!

Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe-3 operasyonu çerçevesinde 2 Mehmetçik şehit oldu. Şehit Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş’ın acı haberi Şanlıurfa’da, şehit Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya’nın acı haberi ise Manisa’daki ailesine ulaştı.

HABER AİLENİN EVİNE ULAŞTIRILDI

Pençe-3 harekat bölgesindeki operasyonlar kapsamında Irak’ın kuzeyinde terör örgütlerinin havan atışı sebebiyle şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya’nın Manisa Turgutlu ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Garnizon komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban tarafından şehit Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya’nın Selvilitepe mahallesi Gözde sokakta ikamet eden babası İbrahim(51) ve annesi Ümmü Karakaya’ya(42) acı haber verdi.

4 AYLIK NİŞANLIYDI

Şehidin yakınlarını, komşuları ve protokol üyeleri teselli etti. Yaklaşık 2 yıldır görev yaptığı öğrenilen 22 yaşındaki şehidin 4 aylık nişanlı olduğu ve kardeşi Uğur Karakaya’nın(26) ise Edirne ilinde askerlik görevini yaptığı öğrenildi.

Şehidin baba evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

TÖRENE CORONA ENGELİ

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya için törenin corana virüsü sebebiyle camide cenaze törenini yapılmayacağı, töreninin saat 12.00’de ilçedeki şehitlikte sade bir tören düzenleneceği ve ardından şehitlikte son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

ŞANLIURFA’YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Pençe-3 harekat bölgesindeki operasyonlar kapsamında Irak’ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş’ın acı haberi ise Şanlıurfa Bozava ilçesindeki babası Mehmet Karataş(50) ve annesi Emine Karataş’a(44) ulaştı.

Bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş’ın 7 kardeşi olduğu öğrenilirken, baba evine sokağına dev Türk Bayrağı asıldı.

MSB: ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE BIRAKILMAMIŞTIR

MSB’nin açıklamasında şöyle denildi:

*Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, 25 Mart 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

* Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz.

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