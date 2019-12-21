Son dakika… Acil koduyla servis edildi! ABD, Türkiye-Libya anlaşmasına karşı çıktı

Reuters haber ajansının son dakika olarak geçtiği bilgi notunda, ABD’nin Türkiye ile Libya arasında Akdeniz’de askeri ve ekonomik işbirliğini savunan anlaşma için endişeli olduğu ifade edildi.

Amerikalı yetkilinin “yardımcı olmayan” ve “provokatif” kelimelerini kullandığı öne sürüldü.

Haberde ayrıca, Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin Libya’daki Hafter güçlerine bağlı çalışan Rus paralı askerleri konusunda da endişeler taşıdığı belirtildi.

MECLİS’TE KABUL EDİLDİ

Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Meclis’teki oylamada 269 kabul, 125 ret oyu verildi.

Mutabakat Muhtırası şunları kapsıyor;

* Taraflar arasında iş birliği, Libya’da polis ve askeri sorumlulukları içeren Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına Türkiye tarafından eğitim, danışmanlık, tecrübe aktarımı, planlama ve malzeme desteği verilmesi.

* Talep edilmesi halinde Türkiye ve Libya’da müşterek bir Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi kurulması, eğitim, teknik bilgi, destek, geliştirme, bakım, onarım, kurtarma, imha, liman ve müşavirlik desteği sağlanması ve mülkiyeti elde olmak kaydıyla kara, deniz ve hava araçları, teçhizatı, silahları, bina ve arazi (eğitim üsleri) tahsisi, kabul eden tarafın davetiyle, tarafların sınırları içerisinde, Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde bulunan Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerinin faaliyet alanlarına yönelik müşterek olarak askeri planlama, tecrübe aktarımı, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile silah sistemi ve teçhizatın kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi konularını kapsıyor.

İLGİLİ HABER Rusya’dan kritik Türkiye-Libya açıklaması: Endişe verici