HaberlerGündem Son dakika… Adalar’daki at sahiplerine soruşturma Yazan: Alaturka Online - 24 Aralık 2019 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver Son dakika… Adalar’daki at sahiplerine soruşturma – Güncel haberlersearch-icon-whitesocial-facebooksocial-twitteraplusaminusenvelopeprintermoresocial-facebooksocial-twittersocial-whatsappmore DAHA FAZLA Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında bugün Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Ayrıntılar gelecek…