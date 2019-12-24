Son dakika… Adalar’daki at sahiplerine soruşturma

Yazan:
Alaturka Online
-

Son dakika… Adalar’daki at sahiplerine soruşturma – Güncel haberlersearch-icon-whitesocial-facebooksocial-twitteraplusaminusenvelopeprintermoresocial-facebooksocial-twittersocial-whatsappmore

Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında bugün Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Son dakika… Adalar’daki at sahiplerine soruşturma

Ayrıntılar gelecek…

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?