Son dakika… Adalet Bakanı’ndan Kadir Şeker açıklaması

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya’da Özgür Duran’ı (32) sevgilisi Ayşe D.’yi (35) döverken engellemek istediği sırada çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak öldüren 20 yaşındaki Kadir Şeker‘in durumuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Deliller çerçevesinde bu soruşturma tamamlanacak. Hepimize düşen soruşturmanın bitmesini beklemektir. Bizim de beklentimiz soruşturmanın bir an önce tamamlanması. Şunu da söylemek gerekir. Bir kişi tutuklu olunca mahkum olmuş gibi değerlendirmek yanlıştır. Tutukluluk bir tedbirdir. Tutuklu olması suçlu olduğu anlamına gelmez. Salıverildi diye suçsuzdur anlamı da çıkmaz. Bunların hepsi yargılama aşamasında hakim ve savcının vereceği kararla ortaya çıkacaktır.”

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