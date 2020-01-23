Son dakika… Adalet Divanı’ndan flaş ‘soykırım’ kararı!

Uluslararası Adalet Divanı’nın bu kararı, Myanmar’ın fiili lideri Aung San Suu Kyi’nin geçen ay Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik uygulandığı yolundaki suçlamalara karşı kendini savunmasından sonra geldi.
2017 yılında Myanmar Ordusu’nun Arakanlı Müslümanlara yönelik müdahalesinde binlerce kişi hayatını kaybetmiş, 700 binden fazla Arakanlı ise komşu Bangladeş’e kaçmıştı.
Nüfusu büyük oranda Müslüman olan Afrika ülkesi Gambia tarafından açıklan davayı karara bağlayan Uluslararası Adalet Divanı, tam anlamıyla bir soruşturma yapılana kadar Myanmar Ordusu’na karşı gerekli tedbirlerin acilen alınması gerektiği yolunda çağrı yaptı.
Myanmar Yönetimi Arakanlı Müslümanlara yönelik operasyonları aşırılıkçılara karşı başlatıldığını savunuyor.