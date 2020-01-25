Son dakika… AFAD’dan Elazığ açıklaması: 505 artçı deprem oldu!

Twitter hesabından bir açıklama yapan AFAD, “24 Ocak’ta Sivrice-Elazığ’da meydana gelen Mw6.8 büyüklüğündeki depremden sonra

25 Ocak 21:12’ye kadar geçen zamanda,büyüklükleri 1.0 ile 5.1 arasında değişen 505 artçı deprem kaydedilmiştir” ifadelerini kullandı.

AFAD, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 19.30’da yerin 15.71 kilometre derinliğinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurmuştu. 5.1 büyüklüğünde depremin ardından saat 19.44’te, 4.4 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın depremden etkilenen Malatya’nın Doğanyol ilçesinde inceleme yaptığı esnada 5.1 büyüklüğünde deprem olmuştu. Erdoğan, “Az önce 5.1 kudretinde artçı depremi yaşadık. Demek ki bu artçılar devam ediyor” demişti.