Son dakika… Afganistan’da Gani kazandı, rakibi sonucu kabul etmedi

Komisyon Başkanı Hava Alem Nuristani, düzenlediği basın toplantısında, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun kesin olmayan sonuçlarını açıkladı.

Nuristani, Eşref Gani’nin yüzde 50,64 oy aldığını belirtti. Afganistan İcra Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Abdullah Abdullah’ın ikinci sırada olduğunu söyleyen Nuristani, üçüncü sırada ise

Gulbeddin Hikmetyar’ın bulunduğunu ifade etti.

Katılımın 2 milyonun altında olduğunu belirten Nuristani, hileli oylar çıkarıldığında, geçerli oy sayısının 1 milyon 843 bin olduğunu vurguladı.

Adayların itiraz ve şikayetlerini sunabileceğini ifade eden Nuristani, seçime ilişkin kesin sonuçların ise itiraz ve şikayet başvuruları değerlendirildikten sonra açıklanacağını söyledi.

SEÇİMLER EYLÜL AYINDA YAPILDI AMA…

Seçimde Gani’nin gerisinde kalan Devlet Başkanı adayı Abdullah Abdullah ve ekibi, seçim sonuçlarını tanımadığını açıkladı. Abdullah seçimlere dair 7 bin şikayetin Seçim Şikayet Komisyonu tarafından inceleneceğini söyledi.

Eylül ayında yapılan seçimlerin sonuçlarının açıklanması, Abdullah Abdullah’ın birçok seçim bölgesinde oyların yeniden sayılması talebi nedeniyle gecikti. Şimdi resmi sonuçların ne zaman açıklanacağı belirsizliğini kuruyor