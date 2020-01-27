HaberlerDünya Son dakika… Afganistan’da uçak düştü Yazan: Alaturka Online - 27 Ocak 2020 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver Son dakika… Afganistan’da uçak düştü – Dünya haberlerisearch-icon-whitesocial-facebooksocial-twitteraplusaminusenvelopeprintermoresocial-facebooksocial-twittersocial-whatsappmore DAHA FAZLA Afganistan devletine ait Ariana Afgan Havayolu’na ait bir uçak düştü. Reuters’ın son dakika gelişmesi olarak duyurduğu haberde, uçağın Gazni kentinde düştüğü belirtildi. Detaylar geliyor…