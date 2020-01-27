Son dakika… Afganistan’da uçak düştü

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Alaturka Online
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Son dakika… Afganistan’da uçak düştü – Dünya haberlerisearch-icon-whitesocial-facebooksocial-twitteraplusaminusenvelopeprintermoresocial-facebooksocial-twittersocial-whatsappmore

Afganistan devletine ait Ariana Afgan Havayolu’na ait bir uçak düştü. Reuters’ın son dakika gelişmesi olarak duyurduğu haberde, uçağın Gazni kentinde düştüğü belirtildi.

Son dakika… Afganistan’da uçak düştü

Detaylar geliyor…

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