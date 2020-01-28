Son dakika… Akaryakıtta ikinci indirim

Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre akaryakıta bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere bir indirim daha geliyor. Buna göre benzinin litre fiyatında 9 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 13 kuruşluk bir indirim yapılacak. Söz konusu indirimler pompa fiyatlarına da yansıyacak.

BENZİN İSTANBUL’DA 6.70’E İNECEK

Gece yarısında itibaren geçerli olması beklenen indirimin ardından İstanbul’da benzinin litre satış fiyatı ortalama 6,70 liraya, Ankara’da 6,80 liraya, İzmir’de 6,81 liraya düşecek.

Motorin fiyatları ise İstanbul’da ortalama 6,19 liraya, Ankara’da 6,26 liraya ve İzmir’de 6,27 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

CORONA VİRÜS ETKİSİ

Corona virüs salgınındaki gelişmelerle yatırımcılar güvenli liman arayışlarına başladı. Altına talep artarken, petrolde talep endişeleriyle başlayan düşüş sürüyor. Bu da akaryakıt fiyatlarının gerilemesinde önemli rol oynuyor. Brent petrol 58 dolar seviyesindeki seyrini sürdürüyor.

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