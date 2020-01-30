Son dakika! Akdeniz’de peş peşe depremler! (Son depremler)

Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14:21’de Akdeniz’de 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD ise; Akdeniz’de meydana gelen depremin şiddetini 5.5 olarak açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Marmaris ilçesinin 162.06 kilometre açığı olarak belirlediği deprem, saat 14.21´de meydana geldi. Deprem, yerin 12.11 kilometre derinliğinde oldu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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