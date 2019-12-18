Son dakika… Akıllara durgunluk veren olay: Dev vaşak evin arka bahçesinde çocuğa saldırdı

ABD, önceki gün yaşanan korkunç saldırıyı hayvan saldırısını konuşuyor… Ülkenin doğu yakasındaki Connecticut eyaletindeki Fairfield kentinde önceki gün evinin bahçesinde dolaşan bir çocuk vahşi bir vaşağın saldırısına uğradı.

Sabah saatlerinde evin arka bahçesinde dolaşan 12 yaşındaki çocuk dev boyutlarda bir vaşağın saldırısına uğrayarak yaralandı. Çocuğun parmaklarının yaralandığını ve elbisesinin parçalandığı açıklandı.

Fairfield Polis Birimi, “Bu çok nadiren görülen bir olay. Normalde vaşaklar bu denli görünmez ve bu kadar saldırgan olmaz. Vaşağın kendini insanlara bu yaklaştırması şaşırtıcı” açıklamasını yaparak, çocuğa saldıran vaşağın fotoğrafını paylaştı.