Son dakika… AKP Sözcüsü Çelik: Gerekli cevap veriliyor

Suriye’de Türk askerlerine yönelik gerçekleştirilen hain saldırının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu. Suriye rejimine gerekli yanıtın verildiğini ifade eden Çelik şu ifadeleri kullandı;

*Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu alçak saldırıyı hak ettiği şekilde cevaplandırmaktadır. Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir.

*Türkiye, Suriye’de yürüttüğü haklı mücadelesini uluslarası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak hedeflerine ulaşana kadar sürdürmekte kararlıdır. Milletimizin başı sağolsun.

NATO’YA ÇAĞRI

*NATO’yu istişareye çağırıyoruz. Bu sadece Türkiye’ye yapılmamıştır, uluslararası topluma yapılan bir saldırıdır.

*Topyekün bir tepki gösterilmesi gerekiyor. Bu saldırı aynı zamanda NATO’ya da yapılmıştır.

*NATO’nun Türkiye’nin yanında olması gerekiyor. NATO’dan bundan sonra somut adımlar bekliyoruz.

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