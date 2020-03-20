HaberlerGündem Son dakika… AKP’den infaz düzenlemesiyle ilgili açıklama Yazan: Alaturka Online - 20 Mart 2020 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda değişikliği öngören 2. Yargı Paketi’ni Meclis Başkanlığı’na sunduklarını bildirdi. Muş, “İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız” dedi. AYRINTILAR GELİYOR… İLGİLİ HABERCorona virüsü gerekçesiyle tahliyeleri talep edildi Son güncelleme: 13:25 20.03.2020