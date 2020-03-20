Son dakika… AKP’den infaz düzenlemesiyle ilgili açıklama

Yazan:
Alaturka Online
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AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda değişikliği öngören 2. Yargı Paketi’ni Meclis Başkanlığı’na sunduklarını bildirdi. Muş, “İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız” dedi.

Son dakika… AKP’den infaz düzenlemesiyle ilgili açıklama

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Son güncelleme: 13:25 20.03.2020

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