Son dakika… AKP’den Yunan sınırındaki olaylarla ilgili açıklama

Yazan:
Alaturka Online
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Çelik’in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

* Egemen bir devlet olarak Türkiye bu hareketleri başlatmasaydı, terör örgütleri Urfa’ya, Kilis’e saldırırken hükümet ne yapıyor diye soracaklardı.

* Türkiye, sınırlarını korumak için bu harekatları yapmak durumundadır. Esed rejimiyle görüşülsün diye açıklamalar oluyor, Suriye Esed’in şahsi malı mıdır? Suriyeliler’in midir? Türkiye’nin bundan sonra daha fazla mülteci yükü taşıyacak hali kalmamıştır

* Yunanistan’ın bugün göçmenlere gaz bombası atması, bir göçmeni öldürmesi insanlık dışı bir davranıştır.

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