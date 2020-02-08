Son dakika… AKP’li siyasetçiden skandal paylaşım!

AKP Ağrı İl Meclis Üyesi Selma Gökçen, Adem Yarıcı’nın ölümüne ilişkin haberin medyaya yansımasının ardından kişisel Twitter hesabından şu skandal paylaşımı yaptı:

“Kimse açlıktan kendini yakmaz. Öyle olsaydı Nijerya, Çad, Zambiya, Haiti, Madagaskar, Yemen ve Sierra Leone gibi ülkelerde insan kalmazdı. Böyle ucuz siyasi manevraları millet yemez.”

Gökçen mesajına haberi Twitter hesabından paylaşan eski CHP milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş’ı da ekledi.

Selma Gökçen’in mesajının altına yüzlerce tepki geldi. Barış Yarkadaş, AKP’li Selma Gökçen’in yorumunu alıntılayarak “İnsanlık yerlerde sürükleniyor… Senin adına da utanıyorum Selma Gökçen… Nasıl bu kadar vicdansız olabiliyorsunuz?” yazdı.

Bunun üzerine AKP’li Ağrı Belediye Meclisi üyesi Gökçen tweet’ini sildi. Selma Gökçen’in tepkiler üzerine Twitter hesabını kapattığı görüldü.

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