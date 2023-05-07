Son dakika… AKP’nin ihalesiz projesinde iş makineleri vatandaşın tarım arazisine girdi

AKP iktidarının 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine günler kala çeşitli illerdeki göstermelik temel atma törenlerinden biri de Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşanmıştı.

AKP iktidarının 21 yıldır her seçim döneminde gündeme getirdiği Güney Çevre Yolu projesine bütçe ayrılmadan, ihale ve kamulaştırma yapılmadan AKP Trabzon Milletvekili adayı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından temel atma töreni gerçekleştirildi.

Karayolları Bölge Müdürlüğü, AKP’nin gözde müteahhitlerinden MAPA şirketi ile vatandaşın tarım arazisi üzerinde yol çalışmalarına başladı. İllegal bir şekilde arazisine girildiğini ifade eden yer sahipleri duruma isyan etti.

“KOLLUK KUVVETLERİ BİLE KAYITSIZ KALDI”

Yol inşaatının başladığı arazide 5 dönüm yeri bulunan hisse sahibi Recep Kof, yaşanan süreci şöyle anlattı:

Araziden bir motor sesi geldi. Ben çıkana kadar fındıklığı kesmişler. İşçiye ‘Sana kim bu izni verdi’ diye sordum. Motoru kullanan işçi ‘MAPA şirketinde çalışıyorum, ben emir kuluyum’ dedi.

Ben de Jandarmayı aradım, Jandarma geldi, o anda yaklaşık 10 mühendis vardı. Jandarma MAPA şirketinin yetkilisini çağırdı. Burada illegal bir durum olduğunu söyledim. Karakola gittim şikayetçi oldum. Kesilen fındıkların ve tapunun görüntüsünü istediler.

Bir gün sonra kepçe yine arazime girdi. Açtığı çukurları tekrar kapattırdım ve yine Jandarmayı aradım. Bu sefer Jandarma kayıtsız kaldı. ‘Savcı müştereklerden birisi imza verdiği için ‘oluru’ var’ demiş. Jandarmaya, ‘Böyle bir saçmalık olur mu?

Benim arazimde 13 ortağın biri onay verince girme izni mi doğuyor? Ben kepçenin önünde duruyorum. Burada bir kavga olsa sorumlusu kim olacak? Eylem yapacağız’ deyince ‘Öyle şeyler yapma, Sulh Ceza Mahkemesi’ne giderek oradan süreci yönetebilirsin’ cevabını aldım.

Kolluk kuvvetleri bile burada sorumluluk almadı. Biz kamulaştırmaya ‘hayır’ demiyoruz, burada illegal bir durum var.

MUVAFAKAT TUTANAĞINA 47 KÖK FINDIK YAZMIŞLAR

Müştereklerden birisi olan amcasının imza verdiğini söyleyen Kof, “Muvafakat tutanağına babamın kardeşine imza attırmışlar. Burada yaklaşık 500-600 kök fındık ağacı var. Tutanakta ise 47 kök fındık ağacı yazmışlar. 21 tane fındık ağacını kestiler. Kesilen ağaçların görüntülerini komutana attım. Kesilen ağaçların bir daha meyvesini görmeye benim ömrüm yetmez. Neresinden bakarsan tutulacak hiçbir tarafı yok” diye konuştu.

BELKİ DE İKTİDAR DEĞİŞECEK, PROJE İPTAL OLACAK

Diğer hissedarların da şikayetçi olduğunu iade eden Kof, “Ben burada nöbet tutuyorum. Diğer müşterekler de şikayetçi oldu. Benim arazime resmen tecavüz edildi. Kullanım alanı bana ait olan bir yere hiçbir hukuki dayanağı olmadan girildi. Kamulaştırma yok, her hangi bir uzlaşı yok, kapımı çalıp konuşma yok bir şey yok. Muz Cumhuriyeti’mi burası. Hukuk yok mu bu ülkede. Seçim öncesinde gövde gösterisi yapmaya çalışıyorlar. 14 Mayıs’tan sonra belki de iktidar değişecek. Belki de bu proje iptal olacak. Yol inşaatı duracak ve mağdur ben olacağım, komşum olacak, yukarıdakiler şanslı olacak” diye konuştu.

EVİMİ ALIYORLAR, YERİMİ ALIYORLAR, BİZİM ALLAH’TAN BAŞKA KİMSEMİZ YOK

Hem evlerinin hem de arazilerinin kamulaştırma alanı içinde bulunduğunu, hiçbir işlem yapılmadan arazilerine girildiğini söyleyen Aynur Kof, ise şunları dile getirdi:

“İmza almadan yol vurmaya başladılar. ‘Razı mısınız, değil misiniz’ diye soran olmadı. Tek kişiden imza alınmış bizim haberimiz yok. Diyorlar ki ‘Yapmayın, etmeyin, suçlu duruma düşersiniz.’ Arazimi alıyorlar da biz haksız mı oluyoruz.

Ben muhacir mi olacağım. Evimi alıyor, yerimi alıyor. Hiçbir şey demeden sarı çizmeli Mehmet Ağa. Biz ne yapacağız? Bize anlatsınlar. Bizim gidecek bir yerimiz yok, bir emekli maaşım var, çocuğumun işi yok. Bizim Allah’tan başka kimsemiz yok”

Mahalle sakinlerinden Nurhan Gümrükçüoğlu ise, “Hiçbir yasal durum söz konusu olmadan, gelmiş fındığı kırıyor. Kimse böyle bir durumu istemez” dedi.