Son dakika… Alarm durumu yaratan Çinli turist çift İstanbul’da başka bir hastaneye sevk edildi

Yazan:
Alaturka Online
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Çinli turist ve eşi, dün domuz gribi taşıdığı şüphesiyle Büyükçekmece’deki Mimar Sinan Devlet Hastanesi’nin acil bölümüne alınmıştı.

İHA’nın haberine göre; çift kapatılan bir alanda tedavi altına alındı. İlk tedavinin ardından Çinli turist ve eşi farklı ambulanslarla Maltepe’deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde özel bir karantina alanı oluşturularak tedavi işlemi sırasında sağlık ekipleri yoğun önlemler aldı.

Hastalara müdahale eden personellerin özel kıyafetler giydiği iddia edilirken, hastane görevlilerinin yüzlerine maske taktığı görüldü.

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