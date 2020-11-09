Son dakika… Albayrak’ın istifasıyla ilgili kritik iddialar: Telefonunu kapadı, sebebi Biden mı?

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, pazar gününün son saatlerinde Instagram üzerinden istifası duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile ilgili kapsamlı bir haber hazırladı.

Haberde Bloomberg muhabirlerine konuşan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda görevli yetkililer istifanın gerçek olduğunu söyledi. İsmini açıklamak istemeyen yetkili Albayrak’ın Instagram üzerinden yaptığı istifanın gerçek olduğunu söyledi. Fakat ismini açıklamayan yetkili Albayrak’ın Instagram üzerinden istifa etmesine şaşırdığını söyledi.

Yetkili, “Albayrak’ın bazı danışmanları bile bu duruma şaşırdı. Ona ulaşmak için aradılar fakat bakanın telefonu kapalıydı” açıklamasını yaptı.

Albayrak’ın Twitter hesabını da sildiğini aktaran Bloomberg, Türk makamlarından istifa ile ilgili bir doğrulama ya da yalanlama gelmediğini de vurguladı.

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Öte yandan New York Times muhabiri Carlotta Gall imzalı haberde ise Albayrak’ın ayrılmasının arkasındaki sebeplerden birinin ABD’deki seçimlerde Joe Biden’ın kazanması olduğu öne sürüldü.

Haberde, Albayrak’ın görevlerinden biri 45. ABD Başkanı Trump’ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump ve damadı ve aynı zamanda danışmanı olan Jareed Kushner ile yakın temasta olduğu belirtildi. Haberde, “Albayrak’ın görevlerinden biri Beyaz Saray ile ilişkiyi Başkan Trump’ın kızı ve damadı aracılığıyla yürütmekti. Albayrak ve Kushner, WhatsApp ve resmi olmayan yeni nesil iletişim teknolojileri üzerinden iletişimi yürütüyordu. Bu sayede resmi protokolü geçebiliyorlardı. Bu durum Albayrak’ın geçen yıl Oval Ofis’te Trump’la bir toplantı yapmasının da önünü açtı” denildi.

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