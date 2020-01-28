Son dakika… Almanya’da Corona virüsü alarmı! Sayı artıyor

Reuters’te yer alan habere göre, Bavyera Sağlık Bakanlığı, 3 kişiye daha Corona virüsünün bulaştığını ve ilk hastayla birlikte karantina altına alındığını açıkladı.
Virüsten yeni etkilenen şahısların virüs taşıyıcısı olan Çinli kadınla iş ilişkisinin bulunduğu bilgisini veren yetkililer, yaklaşık 40 kişinin daha incelemeye alındığını kaydetti.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), daha önce Almanya’da tespit edilen ilk Corona virüs vakasının hastalığın Avrupa’ya yayılma olasılığını etkilemediğini söylemişti.