Son dakika… Almanya’da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Polis kaynaklarından aktaran Hessenshau kanalı, Almanya’nın Hanau kentinde bulunan iki nargile barına iki saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Bild gazetesi, saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de ağır yaralandığı bilgisini verdi.

Olay sonra bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekipleri gönderildi. Yetkililer, olay yerinden kaçtıkları belirlenen saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldığını belirtti.

Medya kaynakları, saldırganların ilk olarak kent merkezindeki bir bara ateş açtığını daha sonra kentin Kasselstadt bölgesindeki başka bir bara yöneldiğini kaydetti.

Bild, Kesselstadt’ın ana meydanı Kurt-Schumacher-Platz’da da silah seslerinin duyulduğunu belirtti.

Hanauer Anzeiger gazetesine göre, savcılar şimdiye kadar iki kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Saldırganların kaçtığı bildirildi.

Yaklaşık 100 bin nüfuslu Hanau kenti Hessen eyaletinde bulunuyor. (DW, SPUTNIK)