Son dakika… Almanya’da siyasetçi Cem Özdemir’de corona çıktı

Corona virüsü Çin’de etkisini kaybetmeye başlasa da Avrupa’da hız kesmeden yayılıyor. Almanya’da 13 bin vakaya ulaşan virüse yakalanan isimlerden biri de Türk asıllı siyasetçi Cem Özdemir.

Özdemir sosyal medya hesabından hasta olduğunu duyururken, durumunun iyi olduğunu ve kimsenin kendisini merak etmesini istemediğini söyledi. Evinde karantinada olacağını belirten Özdemir, “Yetkililerin talimatlarına uyarsak bu durumu hep beraber atlatacağız” dedi.

Öte yandan İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinde adını sıkça duyuran AB Brexit Başmüzakerecisi Michael Barnier de corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

Barnier, “Corona virüs testlerimin sonucunun pozitif çıktığını size bildirmek istiyorum. İyi hissediyorum. Ben ve ekibim gerekli talimatları uyguluyoruz. Hastalıktan etkilenenler, bunu beraber yeneceğiz” ifadelerini kullandı.