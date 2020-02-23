Son dakika… Almanya’daki ırkçı saldırıdan sonra rezillik: Ölenleri suçladılar

Almanya’nın Hanau Kenti’ndeki ırkçı cinayetlere halkın tepkisi sürerken, son yıllarda oylarını giderek artıran Almanya İçin Alternatif (AfD) adlı aşırı sağcı partiden akıllara durgunluk veren bir açıklama geldi. 4’ü Türk 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı gerçekleştiren Hanau katili Tobias Rathjen’in geçmişte AfD yanlısı internet sitelerini sık sık ziyaret ettiği bilinmesine rağmen AfD yetkilileri teröristin işlediği cinayetlerden partilerinin sorumlu tutulmaması gerektiğini duyurdu. Parti yetkilileri, “Saldırgan ile partimiz arasında bir bağ kurmak saçmadır” dedi.

Partinin resmi makamlarından, “Bir bağ ya da ırkçı şiddetin partiyle ilişkisi” kesinlikle reddedilirken, yine de soruşturmaların sonuçlanmasının beklenmesi tavsiyesi geldi.

NARGİLE BARLARI SEVEN YOK Kİ…

Ancak, AfD’nin Hessen Eyaleti’nin birinci sırasından milletvekili seçilen Rainer Rahn, FAZ isimli gazeteye, mağdurları suçlayan bir açıklama yaptı. İki yıldır, Hanau’nun da içinde bulunduğu eyaletin milletvekili olarak görev alan Rahn, partisiyle bu tür eylemler arasında bağ kurmaya çalışanlar olduğunu vurguladı.

Rahn bunu iddiaları reddederken, “Yeşiller gibi, bizim de bu olayla bir ilgimiz yok. Ancak nargile barları pek çok kimsenin sevmediği de bir gerçek, bir kişi sürekli olarak bu yerlerden şikayet ediyorsa, bir süre sonra böyle bir olay da gerçekleştirebilir” dedi.

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TERÖRİSTİN SABRI TAŞMIŞ!

AfD’li Rahn, “Nargile barlar, yüksek bir oranda huzur bozucu potansiyel taşıyor. Ama bu Hanau saldırısını tek bir nedene bağlamak da olmaz. Eğer bir nargile bar beni rahatsız ediyorsa, oraya silahla gitmem ve sonra da kendimi vurmam. Ancak bu olayda da, psikolojik sorunları olan kişide bir şekilde sabır taşmış ve patlama olmuştur” ifadesini kullandı.

Rahn ayrıca AfD’nin “Tamamen bir yabancı“ karşıtlığı bulunmadığını, sadece düzensiz göçe karşı olduklarını savundu. AfD’li Klaus Hermann ise, olayın psikolojik sorunları olan bir kişi tarafından yapıldığını ve diğer partilerin kendilerini suçlamasının ahlaksızlık olduğunu söyledi.