Son dakika… Almanya’daki saldırıda maalesef Türklerin de öldüğü doğrulandı

Almanya’yı dehşete düşüren terör saldırısı ile ilgili Ankara’dan ilk açıklama geldi… 11 kişinin yaşamını yitirdiği ve 6 kişinin yaralandığı ve Tobias R. isimli saldırganın da evinde ölü olarak bulunduğu saldırının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu.

Twitter üzerinden açıklama yapan Kalın, saldırının ilk saatlerinde bir iddia olarak gündeme gelen, “Ölenler arasında Türkler de var” söylentisinin maalesef doğru olduğunu duyurdu.

Kalın, “Dün gece Almanya’da gerçekleşen ve yabancı düşmanı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kolektif bir kanserdir” açıklamasını yaptı.

HANAU’DA NE OLMUŞTU?

Almanya’nın batısında bulunan Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau kasabasında isminin sonradan Tobias R. olduğu öğrenilen bir saldırgan iki nargile kafeye silahlı saldırı düzenledi. Olayda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirirken ölenler arasında Türklerin olduğu da doğrulandı.

Ülkeyi dehşete düşüren saldırılar yerel saatle 22:00 sularında Frankfurt2un 25 kilometre doğusunda yaşandı. Saldırgan, Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Hanau’daki Midnight isimli bir kafeye silahlı saldırıda bulundu. Burada 3 kişiyi öldüren Tobias R. daha sonra koyu renkli bir otomobille Arena Bar& Cafe isimli bir mekana gitti. Burada da insanları öldüren ve çok sayıda insanı da yaralayan saldırgan daha sonra kaçtı. Görgü tanıkları, nargile kafe müşterileri arasında Türkçe konuşanların da olduğunu o saatlerde söylemişti.

Almanya’nın çok okunan tabloid gazetesi Bild, internet sitesi üzerinden saldırganın bir dairede ölü bulunduğunu yazdı. Saldırganın evdeki annesini öldürdükten sonra intihar ettiği açıklanırken, evde inceleme yapan güvenlik güçleri bir itiraf mektubu buldu. Tobias R.’nin bu mektubun yanı sıra bir videoyu da YouTube üzerinde paylaştığı ortaya çıktı. Videoda İngilizce konuşan ve farklı komplo teorilerini anlatan Tobias R.’nin İngilizcesinin çok düzgün olduğu ve sakince tane tane konuştuğu görülüyor.

TERÖRİST VİDEODA NE ANLATIYOR?

Alman basını, Tobias Rathjen isimli saldırganın evinde bir video çekip bunu birkaç gün önce YouTube’a yüklediğini yazdı. Alman basını gelişmeyi, “Bu sabaha kadar internet üzerinden izlenebilen video bir evde çekildi. Videoda Tobias Rathjen, ABD’nin yer altında askeri üsleri var ve burada çocuklara işkence yapılıyor ve öldürülüyor. Burada şeytanlara tapılıyor. Amerikan vatandaşları uyanmalı ve bu kabusla savaşmalı” şeklinde aktardı.

Videoda Almanya’daki olası bir saldırı hakkında bir açıklama olmaması dikkat çekti. Videoyu değerlendiren Alman basını ve uzmanlar, saldırganın videoda çok sakince ve düzgün konuştuğunu aktarırken, İngilizcesinin akıcı olduğu belirtildi. Videoda farklı komplo teorilerinden bahseden Tobias Rathjen’in, sesler duyduğu ve bebeklikten itibaren izlendiğini söylediği belirtiliyor.

HANAU HAYALET ŞEHİR OLDU

Olay yerinden bildiren Bild muhabiri, Hanau sokaklarının hayalet şehri andırdığını ifade etti. Sokakların bomboş olduğunu anlatan Bild muhabiri, olay mahallinin projektörlerle aydınlatıldığını, güvenlik güçlerinin etrafı güvenlik çemberine aldığını bildirdi.

Ülkenin çok okunan dergilerinden Spiegel de olayla ilgili son dakika gelişmelerini okurlarıyla paylaştı. Dergi, savcılığın ve adalet bakanlığının bu dava üzerinde soruşturma başlattığını duyurdu. Saldırganların kullandığı otomobil bubi tuzaklarına karşı güvenlik güçleri tarafından dikkatle aranırken, aracın içinde mühimmat, şarjörler ve bir silah kılıfı bulundu. Bild’in soruşturmayı yürüten ekipten aldığı ilk bilgilere göre; saldırganın av ruhsatına sahip.

Almanya’da şok etkisi yaratan bu olay, başkent Berlin’de “Güldür Güldür Şov” temsilinin yapıldığı Tempodrom konser salonu yakınlarında bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan dört gün sonra yaşandı.

BU AKŞAM TÖREN VAR

Hanau Belediye Başkanı Alman Bild gazetesine konuştu. Belediye Başkanı, “Bu akşam saat 18:00’de pazar alanında bir anma töreni düzenleyeceğiz. Şehir merkezinde bir anı defteri olacak. Eğer kanıtlar toplanırsa bir anma töreni gerçekleşecek. Ayrıca ölenlerin yakınlarıyla konuşacağım. Fakat bu ikincil önceliğimiz” dedi.

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