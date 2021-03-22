Son dakika… Anayasa Mahkemesi’nden Osman Kavala kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesi ve beraatine karar verildikten sonra başka suçlamadan tutuklanan Osman Kavala’nın bireysel başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine hükmetmişti.
Alınan kararın gerekçesi bugün yayımlanan Resmi Gazete’de yer aldı.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Osman Kavala’nın bireysel başvurusunu geçen yılın aralık ayında yapılan gündem toplantısında ele almıştı.
AYM, Kavala’nın Anayasa’nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar vermişti. Kararın 7 üyeye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla alındığı belirtilmişti.
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN GEREKÇELİ KARARININ TAM METNİ